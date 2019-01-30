美國情報部門首長指中俄是美國頭號國安威脅

【KTSF 張麗月報導】

美國多個情報部門的首長週二在國會參議院作證，特別點名中國與俄羅斯將會利用網路科技，加緊向美國的企業、軍方、選舉系統和核心基建等發動網路攻擊，由於中俄的關係越來越密切，中俄已經成為美國頭號的”國家安全威脅”。

美國多個情報部門的首長週二向參議院提交每年一度的”國家安全威脅評估報告”時指出，中國和俄羅斯越走越近，更加緊密合作，兩國正投入大量資源進行”科技和軍事優勢的競賽”。

此外，中俄擁有網路科技，可以不斷增加向美國的企業、軍事、選舉系統和核心基建設施發動網路攻擊，對美國國家安全構成明顯威脅。

國家情報總監Dan Coats說，現時中俄兩國是對美國發動間諜和網路攻擊的頭號威脅。

此外，Coats也說，北韓和伊朗也有這些攻擊能力，所有這些敵人的意圖就是要竊取資訊，影響美國國民，或干擾美國的關鍵基建，而北韓對全球金融系統構成網路威脅。

他更加提醒說，中俄等國家正瞄準美國2020年大選，為了自己利益，而影響選舉結果。

聯邦調查局（FBI）局長Christopher Wray就認為，來自中國的威脅最難搞。

Wray說：”中國更令人焦慮，更具挑戰，更全面和更令人關注，比我可以想像的任何反情報威脅更甚。”

參議院情報委員會主席Richard Burr也表示，新興的威脅來自人工智能和5G網絡等，他又說，在這個網路時代，攻擊選舉系統和國家，毋需使用炸彈和導彈，開設一個社交媒體帳戶，就可以發動攻擊。

在週二的聽證會中，美國的情報首長也都提到，北韓與伊朗發展核武，還有極端恐怖組織伊斯蘭國，都對美國的國家安全構成威脅。

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