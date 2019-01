【KTSF】

一股微弱的風暴週三晚抵達灣區,預料傍晚到午夜會下雨,週四早上有驟雨,而另一股較強的風暴將於週五來臨。

國家氣象局表示,週三晚雨勢有時頗大,舊金山、北灣、San Rafael和中半島半月灣,降雨量可能達到一吋。

週四早上有零散驟雨,然後轉為有陽光,間中有雲。

本週第二股風暴將會在週五下午抵達,這股風暴較為強勁,預測會下大雨,並且吹大風。

本週六及週日,舊金山華埠舉行花市,預計週六會下雨,週日會有驟雨,而下週二大年初一預測不會下雨。

