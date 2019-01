中美週三起一連兩天在華盛頓舉行貿易談判

【i-CABLE】

中美新一輪貿易談判星期三起一連兩天在華盛頓舉行,中國副總理劉鶴已經抵達美國,星期三與美國官員展開貿易談判,星期四再與特朗普總統會面。

劉鶴率領的代表團當地星期一下午已抵達當地,隨行的包括商務部副部長王受文、副財長廖岷及人民銀行行長易綱等。

美國貿易代表萊特希澤將代表美方主持會談,財長姆欽及商務部長羅斯等均會參與會談,特朗普星期四將與劉鶴會晤。美國期待談判能取得重大進展。

兩國官員會面前夕,美國宣布對中國電訊商華為及其副董事長孟晚舟採取法律行動,《華爾街日報》報道,此事為今輪貿易談判蒙上陰影。報道又指中美在部分議題仍然存在很大分歧,要在3月1日的限期前達成協議非常艱難。

報道引述北京消息稱,中方計劃提出大幅增加購買美國農產品及能源產品,同時適度改革國內產業政策,但不會同意美國要求,取消補貼重點扶持行業及撤銷有利中國企業,特別是國有企業的監管措施及幫助。

