聯邦司法部起訴華為及孟晚舟竊取商業機密等罪（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

美國司法部週一起訴華為公司及華為兩間子公司盜取美國的貿易秘密,同時也起訴華為首席財務官孟晚舟,以及華為在伊朗與紐約的子公司,協助銀行逃避美國對伊朗的制裁。

代理司法部長Matt Whitaker在多名聯邦部門首長陪同下,宣布起訴華為。

Whitaker說:”我首先宣布,西雅圖一個大陪審團提出十項聯邦控罪,起訴華為兩個子公司。”

他透露案件涉及2012年,華為開始有協調的行動,盜竊T-Mobile一項機械人科技,從而建立自己的機械人,該項科技用於測試手機品質。

代理司法部長也宣布,紐約一個大陪審團提出13項控罪,起訴華為的首席財務官孟晚舟,以及華為在紐約一間公司,和在伊朗的子公司,協助銀行逃避美國對伊朗的制裁。

Whitaker說:”本案起訴的犯罪活動追溯至少十年前,並涉及公司最高層。”

他聲稱美國正在尋求加拿大引渡孟晚舟到美國,這部分的案情涉及華為涉嫌訛稱出售華為在伊朗子的公司Skycom,但其實是把公司賣給自己。

Whitaker說:”華為經由聲稱Skycom是別的公司,不是華為實際掌控的子公司,華為從而涉嫌斷言其伊朗的一切業務,都遵守美國的制裁,這些涉嫌的假聲稱,導致與華為做生意的銀行,因而不知情而違反美國法律。”

代理司法部長敦促中國關注中國公司的犯罪活動並採取行動,而商務部長羅斯就指,中國的公司多年來違反美國的出口法例,破壞美國的制裁,經常使用美國的金融系統從事非法活動,美國不會容許這些活動繼續下去,美國現在告訴世界,美國將在盡所能制止違反美國法律者。

《紐約時報》指,特朗普政府正在阻擋中國的科技攻勢,並以國家安全為理由,在全球發動對華為的封鎖,阻止華為提供5G網絡設備,週二美國情報官員將聲稱,中國的通訊公司,包括華為在內,對5G網絡的投資對世界構成威脅,而美國政府草擬一項行政命令在未來幾星期公佈,實行禁止美國公司在重要的電訊網絡中使用原產於中國的設備。

美中貿易在本週再次舉行高層次談判 ,聯邦司法部週一宣布起訴華為與孟晚舟在時機上很敏感,但美國政府強調孟晚舟案不會影響貿易談判。

