美國中西部颳暴風雪 全美逾兩億人處冰點以下嚴寒

【KTSF 張麗月報導】

美國中西部颳起暴風雪，全國約有七成半人口生活在冰點以下的嚴寒中，至今有3個人凍死，氣象預測，情況可能還會更差。

冬季風暴Jayden橫掃中西部地區，有近兩千班航機取消，喬治亞州的州政府辦公室和多個校區週二關閉，威斯康辛州和阿拉巴馬州已宣佈進入緊急狀態。

全美有七成半人口，有超過兩億人生活在冰點以下的低溫，令許多人難以出門。

威斯康辛州Madison市長Paul Soglin說：”身處這些極度危險境況，健康和安全是首要關注。”

這股嚴寒暴風雪來自北極的旋風，強勁的環流夾雜強風，通常圍繞北極密集的極冷空氣，通常鎖住在北極地區，不過由於風向改變，迫使這個北極旋渦斷裂轉移向南，造成東岸廣泛地區破紀錄低溫。

在阿特蘭大市今年超級盃所在地，預測氣溫週二會驟降，可能降雪多達兩吋。

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