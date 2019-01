美國中西部颳暴風雪 全美逾兩億人處冰點以下嚴寒

【KTSF 張麗月報導】

美國中西部颳起暴風雪,全國約有七成半人口生活在冰點以下的嚴寒中,至今有3個人凍死,氣象預測,情況可能還會更差。

冬季風暴Jayden橫掃中西部地區,有近兩千班航機取消,喬治亞州的州政府辦公室和多個校區週二關閉,威斯康辛州和阿拉巴馬州已宣佈進入緊急狀態。

全美有七成半人口,有超過兩億人生活在冰點以下的低溫,令許多人難以出門。

威斯康辛州Madison市長Paul Soglin說:”身處這些極度危險境況,健康和安全是首要關注。”

這股嚴寒暴風雪來自北極的旋風,強勁的環流夾雜強風,通常圍繞北極密集的極冷空氣,通常鎖住在北極地區,不過由於風向改變,迫使這個北極旋渦斷裂轉移向南,造成東岸廣泛地區破紀錄低溫。

在阿特蘭大市今年超級盃所在地,預測氣溫週二會驟降,可能降雪多達兩吋。

