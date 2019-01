英國下議院通過兩項脫歐協議修正案

【i-CABLE】

英國下議院通過兩項無約束力的脫歐協議修正案,爭取以其他安排取代北愛爾蘭邊界後備方案,以及促請政府確保不在無協議之下脫歐。首相文翠珊表示,向歐盟爭取修改協議,但歐盟重申目前的脫歐協議,是讓英國有秩序地脫歐最好及唯一的安排。

下議院週二表決7項由議長伯考揀選的脫歐協議修正案,最終5項被否決,獲通過的包括由執政保守黨資深議員布雷迪員提出,建議用其他安排取代原有北愛爾蘭邊界後備方案,修正案在首相文翠珊支持下,都只是以16票的差距過關。

另一項外界原本沒預計會通過的修正案,促請政府確保英國不在無協議之下脫歐,最終亦獲通過。文翠珊表示會根據國會授權的明確訊息,向歐盟爭取修改協議。

文翠珊表示,未來會跟國會各黨派議員會面尋求合作,商討更具體的協議內容,主要反對黨工黨的黨魁科爾賓亦在確保不在無協議下脫歐的修正案獲得通過後,同意與文翠珊會面。

不過歐盟指,現有脫歐協議,是讓英國有序脫歐的最佳安排,重申不會再次談判,愛爾蘭亦反對重新談判,並指已為不同結果包括硬脫歐做準備。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。