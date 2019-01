【KTSF】

灣區經過一個多星期晴朗的天氣之後,今個星期會有兩股風暴相繼抵達。

一股較微弱的風暴星期三來臨,預料灣區普遍地區的降雨量不超過4分之1吋。

中谷地區和加州首府沙加緬度地區降雨量較多,預料沙加緬度有半吋到一吋降雨。

星期五的風暴較為強勁,預測星期五到星期六,北灣地區的降雨量達到一吋到一吋半,舊金山、南灣、東灣和中半島地區也有半吋到一吋降雨。

預測星期五會吹南風,疾風最高達到時速50英里。

