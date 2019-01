【KTSF】

就讀舊金山州立大學的一名女學生,上週六晚在南加州被車撞死,涉案女司機不顧而去,兩天後被警方拘捕。

洛杉磯縣法醫處證實,死者是21歲女子Angelina Pinedo,她被車撞後當場不治。

事發於晚上9時05分左右,地點在Redona Beach的Aviation大道夾Grant大街。

警方稱,Pinedo當時正在過馬路,一輛SUV汽車駛至將她撞上,女司機沒有把車停下,疾駛離開。

警方翌日在案發不遠處尋回涉案的SUV汽車,至週一將懷疑涉案的21歲女司機Leila Gonzalez拘捕。

