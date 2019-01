舊金山週末發生多宗街頭劫案 受害人多是亞裔（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山過去一個週末發生多宗街頭劫案,當中不少的事主都是亞裔,有80多歲的長者,亦有未成年人士。

警方表示,上星期五早上約10時,兩名非洲裔男女在Mission夾16街近捷運站,搶劫一名81歲的越裔男子,並拳打他的面部,匪徒搶走事主的銀包後逃走,事主手部擦傷。

另一宗劫案的事主都是年過80的亞裔婦女,星期六下午兩時,在Merced Heights區Victoria街500號路段,事主當時坐在住宅門前,一名亞裔女子及一名男子開車駛近,用力扯走事主兩條手鍊後逃走。

同一天下午近7時,一名15歲亞裔少年在San Bruno街夾Felton街,被3名男子按在地上,其中一名匪徒趁機搶走他的手機。

在當天晚上近10時半,漁人碼頭附近的Columbus街夾Beach街又再發生劫案,6名非裔男子從後襲擊一名32歲的亞裔男子,搶走他的背包及手機。

警方指,事主被打到失去知覺,頭骨骨折,有生命危險。

雖然近來多宗罪案的受害人都是亞裔,警方重申,不認為罪犯專挑亞裔下手,亦無數據證實這個講法。

以上所有案件都未拘捕任何人,有案件資料的人,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

