舊金山週末發生多宗街頭劫案 受害人多是亞裔（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山過去一個週末發生多宗街頭劫案，當中不少的事主都是亞裔，有80多歲的長者，亦有未成年人士。

警方表示，上星期五早上約10時，兩名非洲裔男女在Mission夾16街近捷運站，搶劫一名81歲的越裔男子，並拳打他的面部，匪徒搶走事主的銀包後逃走，事主手部擦傷。

另一宗劫案的事主都是年過80的亞裔婦女，星期六下午兩時，在Merced Heights區Victoria街500號路段，事主當時坐在住宅門前，一名亞裔女子及一名男子開車駛近，用力扯走事主兩條手鍊後逃走。

同一天下午近7時，一名15歲亞裔少年在San Bruno街夾Felton街，被3名男子按在地上，其中一名匪徒趁機搶走他的手機。

在當天晚上近10時半，漁人碼頭附近的Columbus街夾Beach街又再發生劫案，6名非裔男子從後襲擊一名32歲的亞裔男子，搶走他的背包及手機。

警方指，事主被打到失去知覺，頭骨骨折，有生命危險。

雖然近來多宗罪案的受害人都是亞裔，警方重申，不認為罪犯專挑亞裔下手，亦無數據證實這個講法。

以上所有案件都未拘捕任何人，有案件資料的人，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

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