【KTSF 黃恩光報導】

舊金山列治文區週一傍晚發生致命車禍,一名84歲亞裔婆婆過馬路時被車撞倒受了重傷,延至週二早上傷重死亡。

車禍現場是列治文區Cabrillo街夾46 Avenue,警方週一傍晚6點左右收到車禍報告,一輛汽車在行人過路線撞倒一名84歲婆婆,她受了重傷需要送院治療。

舊金山警方證實,女事主週二早上傷重死亡,警方仍在調查這宗車禍,而肇事司機有留在車禍現場配合警方調查。

由於案件仍在調查中,警方的資料未有顯示肇事司機有沒有被警方票控。

有目擊車禍的人士請與警方聯絡,警方匿名熱線:(415) 575-4444。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。