舊金山點算無家可歸者人數變得越來越難（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

每兩年的1月,舊金山就會展開Point-In-Time Count,點算市內無家可歸者的人數,但有報導指該點算人數的方法變得越來越困難。

根據《舊金山觀察家報》報導,聯邦政府要求點算市內無家可歸者的統計調查已經開始,統計的數字會影響到服務無家可歸的機構獲得聯邦和地方政府的撥款。

今年市內有超過800名志願者,在晚上分組對市內不同區域的無家可歸者進行點算,志願者採用開車或步行方式,在指定的晚上點算無家可歸者。

有志願者表示,最困難的是如何確認該人是否是無家可歸者,其他困難就是點算無家可歸家庭,因為無家可歸家庭比普通無家可歸者更加難發現。

他們經常住在車內,而且市府清理人行道上無家可歸者帳篷的行動,也影響了點算的數字。

例如在Pacific Heights,無家可歸者為了躲避警察的驅趕,會更加隱蔽,更難被發現。

舊金山無家可歸者部門主管Jeff Kositsky表示,這種點算方式不完美,容易重複點算,但是比較穩定。

2017年,舊金山得出的無家可歸者人數接近7,500人,今年的統計報告則會在未來6個月內公佈。

