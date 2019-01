PG&E正式申請破產保護 山火災民賠償或減少

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)週二正式向聯邦法院申請第11章破產保護。

加州公共事業委員會週一在舊金山開會,投票通過允許PG&E在破產期間能借貸最高100億元,在申請破產期間繼續營運。

PG&E週二早上正式向法院申請第11章破產保護,凍結所有債務,並在尋求財務重組的過程中繼續營運。

根據《舊金山紀事報》報導,這宗破產保護申請,立即中止與山火賠償相關的訴訟,並將其合併到破產法庭。

有法律專家指,此舉會讓山火災民的賠償金減少,他們幾乎沒有機會獲得懲罰性賠償,或向陪審團提出索賠,相反,他們必須和PG&E的債權人,包括債券持有人爭奪公司的賠償。

民間組織公用事業改革網絡擔心,PG&E用戶將被迫支付部分賠償金。

