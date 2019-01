聯邦政府停擺暫時結束 普洛西邀特朗普下週發表國情咨文

【KTSF 張麗月報導】

聯邦政府暫時結束長達五星期的停擺,數以萬計的聯邦僱員週一重返工作崗位,聯邦維持運作只有三星期時間,期間白宮必須與國會就邊界圍牆費問題展開談判,特朗普總統表示,難與國會有協議,聯邦政府可能會再次關閉。

在聯邦政府重開後,國會眾議長普洛西與白宮同意特朗普在下星期二發表國情咨文,預料特朗普到時將會呼籲國民支持他的政策,包括要求國會撥款興建美墨邊界圍牆。

他這個要求遭到國會民主黨人堅決拒絕,特朗普於是表明不會簽署任何沒有圍牆費的開支案,而國會參議院共和黨領袖也配合特朗普,不審議眾議院先後通過的多預支法案,令到聯邦政府局部停擺足足五個星期。

國會兩院組成跨黨派小組協商邊界圍牆問題,他們必須在2月15號談出結果,民主黨人認為無必要在美墨邊界起一堵鋼筋水泥的圍牆。

民主黨參議員Maggie Hassan說:”我去年5月到過邊界,邊境局說,需要更多執法人員、更好的科技,特別是在口岸和在一些地方需要改善圍欄,我們需要做的是,專注專家說所需要的東西。”

面對民主黨人一步不讓,特朗普對媒體透露,他質疑是否會達成協議,也不排除有另一次政府停擺。

在停擺期間,受停擺影響而無出兩期糧的80萬名聯邦僱員重返崗位,有人表示感到高興。

美國經濟也受到打擊,國會預算辦公室估計,在聯邦局部停擺歷來最長時間期間,造成的經濟損失可能高達110億元,其中約有30億屬於永久損失,同時估計,減少的180億元聯邦開支,可能令2018年GDP增長達不到3%。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。