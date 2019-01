涉打劫襲擊88歲華裔婆婆 被告否認控罪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

被控在舊金山訪谷區打劫及襲擊88歲黃奕愛的18歲男子,週一再度提堂,他否認全部16項控罪。

18歲被告Kenote Gathron週一穿著橙色囚衣上庭,腰部綁有鐵鍊,他被控企圖謀殺、盜竊、虐老及危害兒童等16項控罪。

被打傷的黃奕愛仍在深切治療部留醫,情況嚴重。

法官原本批准媒體在庭上拍攝,不過最後被Gathron的代表律師拒絕。

控辯雙方的律師都是華裔,代表Gathron的律師Michelle Tong在庭上指,週一是她第一次見被告,雙方交談的時間只有短短4分鐘,需要時間研究案情,不過法官就規定最遲要在2月11日前舉行初步聆訊。

案件主控官Ryan Kao說:”被告現在仍然是不准保釋,20號法庭會再提堂,會定下初步聆訊的日期。”

黃奕愛的家人週一亦有到場聽審,對於案件,他們就不作評論,不過就公開感謝支持他們的人;警方及照顧黃奕愛的醫護人員。

黃奕愛孫女余嘉雯(Sasanna Yee)說:”案件的最新發展,令我們稍為放鬆一點,因為疑犯已經被捕,我們希望公義能夠被彰顯,大家對我外婆及家庭的慷慨支,我們一直都很感動。”

根據法庭文件顯示,1月8日當日,黃奕愛在寓所附近一個公園懷疑被Gathron襲擊,然後被拖到公園的沙地上,血流披面,黃奕愛被襲擊至頭骨骨折,腦部有損傷。

控方還指,Gathron還用一個垃圾桶企圖藏起黃奕愛,Gathron其後搶走婆婆的鑰匙,進入她的家企圖盜竊。

調查員在黃奕愛的家中發現Gathron的DNA,鎖定他是疑犯,另外,Gathron亦涉及一宗劫車及兩宗搶劫案。

