北卡Duke大學教授敦促學生不要在校內講中文惹公憤（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

北卡Duke杜克大學醫學院一名教授發電郵敦促學生,不要在校內講中文,事件在校園和社交媒體惹起公憤,該教授已經因此辭去一個碩士課程的主管職位。

Megan Neely教授在週日晚因為一封受爭議的電郵,辭去大學生物統計課程主管。

她在上星期要求亞裔學生在校園內說英語,她說有兩名教授投訴一群亞裔學生,在系內的公眾地方大聲說中文。

Neely表示,兩名教授抄下學生姓名,說當這些學生想實習或者要求合作時能夠記得他們,電郵上載社交媒體惹起公憤,這名工程學系學生不願意露面,因為擔心遭報復。

該名學生說:”我們(亞裔學生)有些詫異,我認為令我們很多人感詫異的是,暗地裡在發生這些看不見的事,這次曝光只是碰巧。”

這個學生對Neely下台感到高興,不過也有人有不同意見。

有學生說:”我相信她的解釋,這也像她會說的話,她的見解是,這會影響你的職業前途,你必須知道情況,要知道有關有教授這樣查問,我認為他們才應受罰或下台。”

杜克大學醫學院院長週日晚發聲明,就Neely的電郵向學生致歉,並指出,學生的事業機會和推薦,絕不會受在課室外使用的語言所影響,而學生的私隱也會受到保障。

聲明也表示:”遺憾的是這事件顯示,我們必須要繼續努力克服對我們文化認知和了解的根深柢固疑慮。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。