北卡Duke大學教授敦促學生不要在校內講中文惹公憤（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

北卡Duke杜克大學醫學院一名教授發電郵敦促學生，不要在校內講中文，事件在校園和社交媒體惹起公憤，該教授已經因此辭去一個碩士課程的主管職位。

Megan Neely教授在週日晚因為一封受爭議的電郵，辭去大學生物統計課程主管。

她在上星期要求亞裔學生在校園內說英語，她說有兩名教授投訴一群亞裔學生，在系內的公眾地方大聲說中文。

Neely表示，兩名教授抄下學生姓名，說當這些學生想實習或者要求合作時能夠記得他們，電郵上載社交媒體惹起公憤，這名工程學系學生不願意露面，因為擔心遭報復。

該名學生說：”我們（亞裔學生）有些詫異，我認為令我們很多人感詫異的是，暗地裡在發生這些看不見的事，這次曝光只是碰巧。”

這個學生對Neely下台感到高興，不過也有人有不同意見。

有學生說：”我相信她的解釋，這也像她會說的話，她的見解是，這會影響你的職業前途，你必須知道情況，要知道有關有教授這樣查問，我認為他們才應受罰或下台。”

杜克大學醫學院院長週日晚發聲明，就Neely的電郵向學生致歉，並指出，學生的事業機會和推薦，絕不會受在課室外使用的語言所影響，而學生的私隱也會受到保障。

聲明也表示：”遺憾的是這事件顯示，我們必須要繼續努力克服對我們文化認知和了解的根深柢固疑慮。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。