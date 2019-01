南北加州去年特大山火保險理賠額多達114億（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州去年11月發生多宗特大山火,受災民眾和商業就此提出的保險理賠,總額超過114億元,令這些連串的山火,成為加州歷史上最燒錢的山火之一。

跟據加州保險專員Ricardo Lara表示,在去年特大山火當中,超過80億元的損失源自把北加小鎮Paradise夷為平地的Camp山火,大火導致86人喪生,並焚毀約15,000間民居。

另外有約30億元的損失,則是有關在同一個星期,南加州發生的另外兩場山火。

南北加州三場特大山火的保險理賠總額高達114億,比2017年10月北灣酒鄉大火,和南加12月山火的保險理賠總額只是稍低而己。

雖然去年大火所焚毀的房屋,數目遠多於前年,但由於火場位於加州偏遠地區,所以屋價低很多。

與此同時,全國最大的共用事業機構太平洋媒電公司(PG&E)擬申請破產保護,雖然當局還未確定去年山火的起火原因,但就懷疑可能涉及PG&E的設施,只要山火是由電力公司的設備所引起,跟據加州法律,就算電力公司沒有疏忽,也要為全部損失負責。

加州保險專員也指出,不論PG&E是否申請破產,加州的保險公司都要準備好支付所有的理賠。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。