南北加州去年特大山火保險理賠額多達114億（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州去年11月發生多宗特大山火，受災民眾和商業就此提出的保險理賠，總額超過114億元，令這些連串的山火，成為加州歷史上最燒錢的山火之一。

跟據加州保險專員Ricardo Lara表示，在去年特大山火當中，超過80億元的損失源自把北加小鎮Paradise夷為平地的Camp山火，大火導致86人喪生，並焚毀約15,000間民居。

另外有約30億元的損失，則是有關在同一個星期，南加州發生的另外兩場山火。

南北加州三場特大山火的保險理賠總額高達114億，比2017年10月北灣酒鄉大火，和南加12月山火的保險理賠總額只是稍低而己。

雖然去年大火所焚毀的房屋，數目遠多於前年，但由於火場位於加州偏遠地區，所以屋價低很多。

與此同時，全國最大的共用事業機構太平洋媒電公司（PG&E）擬申請破產保護，雖然當局還未確定去年山火的起火原因，但就懷疑可能涉及PG&E的設施，只要山火是由電力公司的設備所引起，跟據加州法律，就算電力公司沒有疏忽，也要為全部損失負責。

加州保險專員也指出，不論PG&E是否申請破產，加州的保險公司都要準備好支付所有的理賠。

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