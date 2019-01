蘋果Facetime出現漏洞 用戶在不知情下可被監聽

【KTSF】

蘋果公司的FaceTime應用程式出現漏洞,可能令用戶在不知情下被監聽,出現漏洞是FaceTime的群組對話功能(Group Facetime),蘋果宣布已暫停該項功能,直至漏洞修復為止。

蘋果用戶在使用FaceTime致電友人時,其間如果再邀請另一名友人加入對話,這時對方就算沒有接通,用戶也能聽到對方的聲音,甚至透過手機前置攝像頭,看到對方那邊的場景。

該漏洞最早於週一在網站9to5Mac上被披露,隨即在社交媒體上引起反響。

蘋果表示,已就問題研發相關的修復程序,程序會在本週稍後時間隨同新的軟件更新而發布。

紐約州長Andrew Cuomo發聲明,呼籲蘋果用戶最好暫時關閉FaceTime功能。

