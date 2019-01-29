蘋果Facetime出現漏洞 用戶在不知情下可被監聽

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蘋果公司的FaceTime應用程式出現漏洞，可能令用戶在不知情下被監聽，出現漏洞是FaceTime的群組對話功能（Group Facetime），蘋果宣布已暫停該項功能，直至漏洞修復為止。

蘋果用戶在使用FaceTime致電友人時，其間如果再邀請另一名友人加入對話，這時對方就算沒有接通，用戶也能聽到對方的聲音，甚至透過手機前置攝像頭，看到對方那邊的場景。

該漏洞最早於週一在網站9to5Mac上被披露，隨即在社交媒體上引起反響。

蘋果表示，已就問題研發相關的修復程序，程序會在本週稍後時間隨同新的軟件更新而發布。

紐約州長Andrew Cuomo發聲明，呼籲蘋果用戶最好暫時關閉FaceTime功能。

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