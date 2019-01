【KTSF 張麗月報導】

蘋果公司在收市後公佈業績,12月份聖誕節財季的盈利略為高過先前調低了的預期。

在服務類別包括Apple Pay、App Store、Apple Music和iCloud儲存的總收益超出市場預期,達到109億元,比去年同期上升29%,但iPhone手機的收益就略為低過預期。

展望第二個財季的收益和銷售將會令人失望,略為低過預期。

蘋果也特別提到,12月份的這個財季,在大中華地區的銷售有超過131億元,比去年同期下跌27%,約佔季度總收益的15.6%。

展望銷售前景也不容樂觀,主要因為中國經濟放緩所致。

