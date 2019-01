Santa Clara縣法院新電腦系統疑出問題 警員無法辨識逮捕令（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣高等法院新安裝的電腦系統被指出現問題,無法辨識二千幾個逮捕令,可能危及公眾和執法人員安全,法院和系統開發公司就否認新系統有問題。

聖荷西警察協會表示,Santa Clara縣高等法院自從去年11月安裝了全新的Odyssey電腦軟件系統之後,該系統持續出現問題,超過2,500幾個逮捕令無法顯示,令執法人員無法辨識哪些人正被當局追緝,增加警員外出執法時的危險性。

例如當警員在截停車輛或接觸疑犯時,不會知道該人是否有案底,或會否對警員有安全威脅,警員亦有可能在不知情下放走了罪犯。

聖荷西警察協會主席Paul Kelly說:”縣內警員可能會因一次截車時受傷或被殺害,這是否緊急狀況?絕對是,你想令千幾名有案底的人在未來三星期獲釋放嗎?我知這社區不希望這發生。”

他又表示,在電腦系統故障下,警員執法時間要延長,並要向法院再三查證資料,警員、被告和證人等可能收不到出庭通知,後果可以非常嚴重。

警察協會已去信要求加州審計長進行全面調查,向有關人士問責,同時要求Santa Clara縣高等法院立即停止使用該系統,重啟舊系統。

該套新的Odyssey系統是由Tyler Technologies公司開發,作用是方便執法人員和律師等法庭人員搜尋,逮捕令等的法庭紀錄。

Santa Clara縣高等法院發聲明指,新Odyssey系統並沒有故障,由於職員要用人手逐一將逮捕令輸入新系統內,因此才造成一些逮捕令未有顯示出來,又表示現時未登入新系統內的逮捕令都是輕罪,職員目前正加班登錄所有資料。

Tyler Technologies公司的聲明都表示,該系統並無問題,又指聖荷西警察協會的聲明不準確和無根據,公司又指全加州有25個縣的法庭都在使用該套系統,包括灣區的Alameda和San Mateo縣在內。

