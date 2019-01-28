Santa Clara縣法院新電腦系統疑出問題 警員無法辨識逮捕令（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣Santa Clara縣高等法院新安裝的電腦系統被指出現問題，無法辨識二千幾個逮捕令，可能危及公眾和執法人員安全，法院和系統開發公司就否認新系統有問題。

聖荷西警察協會表示，Santa Clara縣高等法院自從去年11月安裝了全新的Odyssey電腦軟件系統之後，該系統持續出現問題，超過2,500幾個逮捕令無法顯示，令執法人員無法辨識哪些人正被當局追緝，增加警員外出執法時的危險性。

例如當警員在截停車輛或接觸疑犯時，不會知道該人是否有案底，或會否對警員有安全威脅，警員亦有可能在不知情下放走了罪犯。

聖荷西警察協會主席Paul Kelly說：”縣內警員可能會因一次截車時受傷或被殺害，這是否緊急狀況？絕對是，你想令千幾名有案底的人在未來三星期獲釋放嗎？我知這社區不希望這發生。”

他又表示，在電腦系統故障下，警員執法時間要延長，並要向法院再三查證資料，警員、被告和證人等可能收不到出庭通知，後果可以非常嚴重。

警察協會已去信要求加州審計長進行全面調查，向有關人士問責，同時要求Santa Clara縣高等法院立即停止使用該系統，重啟舊系統。

該套新的Odyssey系統是由Tyler Technologies公司開發，作用是方便執法人員和律師等法庭人員搜尋，逮捕令等的法庭紀錄。

Santa Clara縣高等法院發聲明指，新Odyssey系統並沒有故障，由於職員要用人手逐一將逮捕令輸入新系統內，因此才造成一些逮捕令未有顯示出來，又表示現時未登入新系統內的逮捕令都是輕罪，職員目前正加班登錄所有資料。

Tyler Technologies公司的聲明都表示，該系統並無問題，又指聖荷西警察協會的聲明不準確和無根據，公司又指全加州有25個縣的法庭都在使用該套系統，包括灣區的Alameda和San Mateo縣在內。

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