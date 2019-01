委內瑞拉政治危機持續 總統馬杜羅拒舉行大選

【i-CABLE】

委內瑞拉政治危機持續,總統馬杜羅視察軍演,拒絕舉行大選,反對派領袖瓜伊多積極爭取軍方支持,又呼籲民眾再次上街向馬杜羅施壓。美國警告馬杜羅政府切勿對美國使館人員及國內反對派動武,否則後果嚴重。

馬杜羅在國防部長陪同下,分別視察海軍及陸軍基地,展示軍方對他的忠誠,馬杜羅視察軍演,觀看俄製高射炮發射炮彈,擊毀山上目標。

他指這場演習正好展示軍方支持他,軍隊亦準備好保衛國家。但這個陸軍基地前年曾有士兵叛變,馬杜羅指當局瓦解了一個試圖煽動士兵參與政變的集團,又警告沒人可以踐踏委內瑞拉。

馬杜羅在接受美國有線新聞網絡土耳其語頻道時表明,不會按歐盟要求舉行大選,又指自行宣誓做臨時總統的瓜伊多做法違憲。

獲駐美軍事參贊表態支持的瓜伊多指現在不是退縮的時候,呼籲國家的軍人站在人民一方。瓜伊多指會繼續籌組過渡政府,由他委派的駐美代表已獲美方承認。

瓜伊多呼籲民眾星期三和平集會兩小時,到星期六亦即歐盟要求馬杜羅舉行大選的限期屆滿日,再發動大規模示威向馬杜羅施壓,反對派支持者到多個軍事基地派傳單,呼籲軍人支持瓜伊多,據報有士軍即場撕毀傳單。

美國國家安全顧問博爾頓警告馬杜羅政府切勿對當地美國外交人員、瓜伊多和國會動武或恐嚇,否則後果嚴重。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。