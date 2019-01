特朗普據報擬發行政命令 禁企業電訊網絡用中國設備

【i-CABLE】

美國政府據報向盟友施壓,要求他們禁止華為及其他中國電訊設備製造商,參與建設他們國內的5G網絡,又指總統特朗普計劃簽署行政命令,禁止國內企業在關鍵電訊網絡使用來自中國的設備。

中國駐歐盟大使警告,將中國排除在 5G 項目之外,將會自食其果。

《紐約時報》報道,特朗普計劃在未來數星期簽署行政命令,禁止美國企業在鋪設關鍵電訊網絡時,使用華為及其他中資企業的設備。

多名現任及前任官員及電訊業高層在訪問中表示,特朗普政府已將5G網絡建設視為新的軍備競賽,認為有關科技為國家安全帶來的風險,相等於真正軍火,是一場”零和遊戲”,只有一個贏家。

白宮已連月起草有關行政命令,預料涵蓋範圍更會遠超於現行禁止美國政府網絡使用這類設備的法規。

美方官員指,中國企業與政府的界線日漸模糊,加上北京的獨裁管治升級,新法例賦予政府權力審視華為等企業協助興建的網絡,都是令美國對來自中國的設備憂慮加劇的原因。

除了國內,報道指美國政府在過去一年已秘密向盟友,包括英國、德國及波蘭施壓,要求聯手封殺中資企業參與各國鋪設5G網絡計劃,未來半年更是關鍵,各國將會開始為手機的5G網絡拍賣頻譜,及批出建立設備的巨額合約。

但報道指,由於特朗普的看法缺乏實質證據證明華為從事間諜活動,部分國家亦質疑美國是否真正為了解決國家安全問題,或想阻止中國獲得競爭優勢。

中國駐歐盟大使張明就表示,任何造謠中傷、歧視排他、施壓脅迫及主觀猜忌的行為,都只會適得其反,警告歐洲若將中國企業排除在 5G 網絡項目之外,或為全球經濟和科技合作帶來嚴重後果。

