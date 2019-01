灣區培植松露成功 松露價格會便宜嗎（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

松露由於生長條件嚴苛又難以被發現,所以價格不便宜,現在有人以科學方式在灣區培植松露成功,很多人以為松露會比歐洲進口便宜些,可要失望了,什麼原因呢?

美國松露公司上星期到Sonoma縣的一處松露果園挖松露,Napa一家米其林餐廳主廚也隨行,這家餐廳的松露一直都是從歐洲進口,現在從”自家後院”挖新鮮松露,主廚快馬加鞭的拿回餐廳,立刻料理的一道果園主人最愛的truffle pasta。

從松露果園到餐廳到上菜不到兩小時,而這道truffle pasta要48元。

松露被喻為”餐桌上的黑鑽石”,黑松露每盎司95美元,儘管現在不需要花5天的時間從歐洲進口.但是加州生產的松露價格也不會因此降價,因為松露吃的就是那分新鮮度。

米其林餐廳主廚Ken Frank說:”意思就是我們有加州產的新鮮松露,我們3小時前看到這棵松露,是同一天或隔一天從加州來的,這就很了不起。”

美國松露公司American Truffle Company目前幫助有興趣種植松露的果園主人,在世界各地以科學的方式培植松露,該公司用恆定的生物監測支持這種技術,並在更短的時間內收穫,每一英畝可產30到80英鎊的松露。

創辦人張克平史丹佛大學碩士曾經在矽谷擔任高管,也因為創投賺了一筆錢,在一次前往歐洲出差的機緣,愛上了松露。

張克平說:”就是我對這個非常有興趣,而且我做這個並不是感覺是一分工作,而是做一個第一很感興趣,第二很滿足的一件事情。”

目前該公司協助的果園遍及歐洲、非洲、澳洲、新西蘭,張克平說,如果有民眾不想到餐廳,想自己料理松露,只要上網訂購,他們就立刻去挖松露,以快遞的方式立刻送到府上。

張克平說:”我的目標就是能夠把新鮮的松露提供給不只是全美國的消費者,而且提供給亞洲的,給世界其他地方國家消費者,提供大家一個很新鮮的松露來源。”

