【KTSF】

南灣聖荷西市週一清晨發生致命車禍,一名男路人死亡,涉案的紅色卡車在車禍後逃離現場,警方正在追緝司機的下落。

警方是於清晨6時23分接獲車禍舉報,地點在Almaden Expressway夾Camden Avenue。

卡車當時沿北行,撞上男路人,男路人躺在馬路上時,再遭另外4輛汽車撞上,警員到場時男路人已死亡。

警方稱,最先撞上路人的卡車司機曾短暫停車,但很快把車開走。

本案是聖荷西市踏入2019年後第6宗致命車禍,也是第4宗涉及路人死亡的車禍。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西市警方,電話:(408) 277-4654。

