東灣奧克蘭市(屋崙)警方宣布,地檢處正式落案起訴一名女子,懷疑她與一宗撞傷人不顧而去的案件有關,被撞的14歲少年情況嚴重,仍在留醫當中。

地檢處起訴Leah Conner,懷疑她涉嫌1月2日中午時分,在奧克蘭市35街近Fruitvale捷運站附近,撞倒一名騎單車的14歲少年,並將他拖行至少四個路口,然後駕車離去。

傷者Carlos的家人在籌款網站Go Fund Me上籌款,並指Carlos全身有30處骨折,醫生雖然指Carlos無生命危險,但亦要經過漫長的康復過程。

社區人士週日亦舉行單車遊行,以及擺賣活動幫Carlos籌募醫藥費。

