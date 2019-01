【KTSF】

路易斯安那州一名21歲男子,涉嫌開槍殺死5個人,包括自己的父母和女友,目前已被警方拘捕。

警方表示,疑犯21歲Dakota Theriot首先在上週六早上開槍殺死他的20歲女友,之後殺死女友的兩名家人,最後再對自己父母下手。

報導指Theriot與其父母關係不佳。

Theriot目前面臨謀殺、非法入室、非法使用武器等多項控罪。

