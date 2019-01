賀錦麗參選總統 奧克蘭舉行首場造勢大會

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)上星期一在馬丁路德金日宣布角逐2020總統寶座,賀錦麗週日在她出生地東灣奧克蘭市(屋崙)舉行首場造勢大會。

這是賀錦麗宣布參選後首場造勢大會,奧克蘭市府前的廣場以及周圍的街道全部擠滿支持者,支持賀錦麗選總統的呼聲不斷,賀錦麗的競選口號”Kamala Harris for the people”。

賀錦麗表示,國家的未來取決於大家來提高我們的聲音,來爭取我們的美國價值觀。

她呼籲大家一起行動,一起掌握未來,為自己為孩子,還有為我們的國家。

她在演講中不斷地批評特朗普政府,並表示這是一個非比尋常的選舉。

54歲的賀錦麗出生於奧克蘭,母親是印度移民,父親是牙買加移民,她長期在加州司法界服務,2016年當選加州聯邦參議員。

週日的造勢大會,安檢相當嚴格,很多民眾不到10點,就排隊登記才能進入會場。

賀錦麗已經選定東岸巴爾地摩為競選總部,主要原因包括該市族裔多元,離華府近以及屬於東岸時區。

