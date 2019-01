i-CABLE】

香港警方與入境處一連兩晚行動,在紅磡體育館,拘捕十名中國內地人,涉嫌炒賣張學友演唱會門票。

被捕的內地人年約20至59歲,其中8人由警員帶走調查,稍後交由入境處跟進。

行動中總共搜出46張原價380港元至980港元的演唱會門票,另外又發現少量屬於內銷的非賣品門票。

警方表示,一連兩日派便衣警員,在紅磡體育館門外放蛇,期間有人兜售黃牛飛,將原價380港元的門票抬高至800港元,甚至1,600港元不等,呼籲市民不要購買來歷不明的門票。

