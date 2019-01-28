舊金山中餐館老闆遇劫受襲 警察4小時後才到場（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Ingleside區一個華裔老闆，上星期六在自己的餐館裡遇劫報警求助，但警員於4小時後才到場，究竟當中出現了什麼問題呢？

案件的事主是位於Mission街的大王西餅店的老闆，警方表示，上星期六中午約12時半，55歲的華裔老闆到附近銀行取錢返回店舖後，懷疑被兩名尾隨的非洲裔男子打劫。

匪徒伸手入事主的口袋搶錢，事主本能地按住現金，匪徒就開始毆打他，令到老闆的手指骨折，手臂受傷，最後順勢搶走數千元現金。

匪徒逃走後，老闆立即報警，不過警員4小時後，即是當日下午約4時半才到場。

舊金山警察局長Bill Scott、 代表該區的市參事安世輝（Aisha Safai）及市參議會主席余鼎昂，週五親臨餅店慰問老闆。

安世輝表示，警員4小時後才到場完全是不能接受，經過調查後，初步懷疑是應急管理部的911接線人員，未有完整翻譯老闆的情況，降低了案件的嚴重程度。

安世輝說：”911接線人員接報時，需要有人明白不同的語言，明白報案人的文化及翻譯，如果翻譯後把案件變成一宗非暴力罪案，那麼就要改善。”

警察局局長指出，大家都是服務舊金山，因此不希望將事件的責任推向某個部門，警局都有需要改善的地方，更重要的是找出原因，然後修正。

舊察局長Bill Scott說：”我們太遲才到場，的確，當時是無任何警員有空，但第一優先或第二優先報案，我們無論如何都要趕到，警員實在太遲才到。”

餐館的職員指，老闆心有餘悸，其實不太願意跟到訪的官員見面，不過在多番的請求，沒有上鏡的情況下，老闆亦有現身交代自己的情況。

警方透露，案件仍在調查當中，未有新進展。

對於近日頻頻有亞裔成為暴力罪案的受害人，警方表示，分析過罪案數據後，不認為匪徒有專挑亞裔落手的趨勢。

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