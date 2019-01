舊金山中餐館老闆遇劫受襲 警察4小時後才到場（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Ingleside區一個華裔老闆,上星期六在自己的餐館裡遇劫報警求助,但警員於4小時後才到場,究竟當中出現了什麼問題呢?

案件的事主是位於Mission街的大王西餅店的老闆,警方表示,上星期六中午約12時半,55歲的華裔老闆到附近銀行取錢返回店舖後,懷疑被兩名尾隨的非洲裔男子打劫。

匪徒伸手入事主的口袋搶錢,事主本能地按住現金,匪徒就開始毆打他,令到老闆的手指骨折,手臂受傷,最後順勢搶走數千元現金。

匪徒逃走後,老闆立即報警,不過警員4小時後,即是當日下午約4時半才到場。

舊金山警察局長Bill Scott、 代表該區的市參事安世輝(Aisha Safai)及市參議會主席余鼎昂,週五親臨餅店慰問老闆。

安世輝表示,警員4小時後才到場完全是不能接受,經過調查後,初步懷疑是應急管理部的911接線人員,未有完整翻譯老闆的情況,降低了案件的嚴重程度。

安世輝說:”911接線人員接報時,需要有人明白不同的語言,明白報案人的文化及翻譯,如果翻譯後把案件變成一宗非暴力罪案,那麼就要改善。”

警察局局長指出,大家都是服務舊金山,因此不希望將事件的責任推向某個部門,警局都有需要改善的地方,更重要的是找出原因,然後修正。

舊察局長Bill Scott說:”我們太遲才到場,的確,當時是無任何警員有空,但第一優先或第二優先報案,我們無論如何都要趕到,警員實在太遲才到。”

餐館的職員指,老闆心有餘悸,其實不太願意跟到訪的官員見面,不過在多番的請求,沒有上鏡的情況下,老闆亦有現身交代自己的情況。

警方透露,案件仍在調查當中,未有新進展。

對於近日頻頻有亞裔成為暴力罪案的受害人,警方表示,分析過罪案數據後,不認為匪徒有專挑亞裔落手的趨勢。

