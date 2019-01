舊金山華埠舉行”華埠 甜蜜蜜”展覽慶農曆新年（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

農曆新年就要到了,舊金山華埠正在舉行一個應節展覽”華埠: 甜蜜蜜”,讓大家了解華埠餅店以及糖果店的甜蜜故事及回憶。

慶祝農曆新年,中國人一定都會準備一些過年的食品及糖果,開口酥、發糕、蘿蔔糕、油角、煎堆等,而這些傳統手工製作的糕點,很多只能在舊金山華埠找得到。

幸福餅家老闆張曉燕說:”現在市面上基本沒有的油角、包角仔,因為吃了它之後,就寓意新的一年個個荷包漲張,步步高升。”

幸福餅家在華埠已有43年歷史,主要做傳統的港式茶點,逢年過節也會做一些應節糕點,很受老僑們的歡迎。

張曉燕說:”每個人來到這裡,吃到家鄉那種味道,離鄉背井在華埠就有個依托,在這裡讓他們有安心的感覺。”

在淘金的黃金年代,許多華人來到舊金山安家立業,但在排華時期,進口的中國食品相當有限,因此華埠的中餐廳、餅店、糖果店就成了華僑們尋找家鄉味道的地方。

手工製作的龍鬚糖,現在在香港澳門都已少見,譚健是龍鬚糖傳人第五代,祖輩在香港就做龍鬚糖,家人移民來舊金山後,仍繼續做龍鬚糖,譚健說,做龍鬚糖的關鍵是要用麥芽糖。

譚健說:”首先我要將它加熱,加熱之後要加一些粟米粉,然後一路將它拉,當拉好多次的時候,空氣就會進入,龍鬚糖就會慢慢變成白色一條條絲,然後再加芝麻、花生,以及椰絲在裡面,令麥芽糖吃的時候不會太甜,而且會有非常清香的花生味。”

發糕也是過年食品,而讓糕能開花也不容易。

永興餅家老闆陳永興說:”要蒸的時候自動開花,這個難度就高了,因為開花,我們叫富貴榮華。”

這些傳統的糕餅糖果,大家可以在”華埠 甜蜜蜜”展覽中了解更多詳情。

“華埠 甜蜜蜜”展覽即日起一直到2月24日,在舊金山華埠呂宋巷Ross Alley 41號舉行,歡迎大家到華埠的時候來參觀一下,感受一下過年的氣氛。

