【KTSF】

來自東灣Richmond市、13歲的華裔混血花滑小將劉美賢(Alysa Liu),榮登美國花滑史上最年輕冠軍。

劉美賢上週五晚間在底特律舉行的全美花滑錦標賽勇奪女子單人冠軍,甚至有望進軍2022年北京冬奧會。

劉美賢成功完成兩次三周半跳逆轉,打敗原本績分領先的衛冕冠軍Bradie Tennell。

主流媒體盛讚劉美賢有著出色的天賦,未來的提升空間非常大。

劉美賢出生於Fresno縣Clovis市,現居東灣Richmond市,身高4呎7吋,父親來自中國四川省,是一名律師。

5歲時劉美賢便被父親送去練習滑冰,在過去的7年間在奧克蘭滑冰中心參加訓練。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。