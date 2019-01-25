涉打傷訪谷區華裔婆婆男子提堂 不准保釋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

涉嫌本月初在舊金山訪谷區打傷黃奕愛婆婆，並爆竊她寓所的18歲男子週四首度提堂，黃奕愛的親友及多名訪谷區居民到場旁聽。

18歲的Keonte Gathron面對16項控罪，包括企圖謀殺、綁架、虐老、搶劫及危害兒童等。

法官本來批准媒體入法庭拍攝，不過因為提堂時間短，最後決定不讓媒體錄影，地檢處將今次的案件交由華裔的檢控官負責。

法官在庭上問Gathron有沒有錢聘請律師，Gathron表示沒有，法官於是下令為Gathron安排公辯律師，並將案件押後到下星期一再提堂。

法官亦接納控方的建議，不准Gathron保釋。

舊金山地檢處發言人Alex Bastian說：”當你有如此嚴重的控罪，包括企圖謀殺、3項行劫控罪、危害兒童罪以及其他不同控罪，而有受害人是88歲，控方會想盡辦法保障公眾的安全，控罪的嚴重性不能讓被告保釋。”

黃奕愛仍然在深切治療部留醫，她的家人雖有到場聽審，但就婉拒接受訪問。

訪谷區華裔領袖陳美玲（Marlene Tran）表示，黃奕愛婆婆及她的女兒曾經是她的學生，她會盡所能為黃婆婆的家人提供協助。

陳美玲說：”雖然婆婆可能現在未完全清醒，但我都說，一直下去要告訴她，現在已經找到害你的那個人，然後希望她的心舒服一點，快一點恢復。”

警方上星期六調查搶劫案時，在Sunnydale一帶拘捕Gathron，懷疑他在1月8日先襲擊黃奕愛，然後搶去她寓所的鑰匙，再入屋行劫。

調查員在屋內發現Gathron的DNA，Gathron未成年時候已經有前科，但警方不肯透露他當時犯了什麼罪。

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