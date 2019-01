涉打傷訪谷區華裔婆婆男子提堂 不准保釋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

涉嫌本月初在舊金山訪谷區打傷黃奕愛婆婆,並爆竊她寓所的18歲男子週四首度提堂,黃奕愛的親友及多名訪谷區居民到場旁聽。

18歲的Keonte Gathron面對16項控罪,包括企圖謀殺、綁架、虐老、搶劫及危害兒童等。

法官本來批准媒體入法庭拍攝,不過因為提堂時間短,最後決定不讓媒體錄影,地檢處將今次的案件交由華裔的檢控官負責。

法官在庭上問Gathron有沒有錢聘請律師,Gathron表示沒有,法官於是下令為Gathron安排公辯律師,並將案件押後到下星期一再提堂。

法官亦接納控方的建議,不准Gathron保釋。

舊金山地檢處發言人Alex Bastian說:”當你有如此嚴重的控罪,包括企圖謀殺、3項行劫控罪、危害兒童罪以及其他不同控罪,而有受害人是88歲,控方會想盡辦法保障公眾的安全,控罪的嚴重性不能讓被告保釋。”

黃奕愛仍然在深切治療部留醫,她的家人雖有到場聽審,但就婉拒接受訪問。

訪谷區華裔領袖陳美玲(Marlene Tran)表示,黃奕愛婆婆及她的女兒曾經是她的學生,她會盡所能為黃婆婆的家人提供協助。

陳美玲說:”雖然婆婆可能現在未完全清醒,但我都說,一直下去要告訴她,現在已經找到害你的那個人,然後希望她的心舒服一點,快一點恢復。”

警方上星期六調查搶劫案時,在Sunnydale一帶拘捕Gathron,懷疑他在1月8日先襲擊黃奕愛,然後搶去她寓所的鑰匙,再入屋行劫。

調查員在屋內發現Gathron的DNA,Gathron未成年時候已經有前科,但警方不肯透露他當時犯了什麼罪。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。