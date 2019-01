特朗普與國會領袖達短期開支協議 重開聯邦政府

【KTSF】

特朗普總統週五在白宮宣布,已與國會兩黨領袖就聯邦開支法案達成短期協議,結束聯邦政府局部停擺的局面,他表示,將會盡快向受影響的聯邦僱員全數發放拖欠的薪酬。

這次聯邦政府局部停擺持續了35天,是美國史上最長的一次,特朗普要求國會撥款57億元在美墨邊界興建圍牆,但民主黨操控的聯邦眾議院堅決反對,導致開支法案無法在國會通過。

民主黨人堅持要政府重開後,才會磋商邊界安全的撥款項目,特朗普則堅持要取得圍牆撥款,才會重開政府。

至週五,特朗普終於與國會領袖達成協議,聯邦政府將會重開3週至2月15日,但當中並無特朗普要求的圍牆撥款。

特朗普表示,他將會簽署這項短期開支協議,在這段期間,國會會成立一個跨黨派的小組,在限期前就邊界安全撥款進行磋商。

不過,特朗普也暗示,如果圍牆撥款最終泡湯,他會考慮單方面採取行動達到目的,但現階段他不會這樣做,外界推測他所指的行動可能是發布緊急狀態令,藉此取得撥款。

聯邦政府這次局部停擺,導致約80萬名聯邦僱員被迫停薪休假或無薪工作。

這次停擺也對航空交通造成影響,週五,東岸多個機場因為缺乏安檢人員和航空交通人員上班,導致航班延誤。

