特朗普前顧問Roger Stone涉通俄案被捕

美國通俄調查再有新發展,特朗普總統心腹、前顧問斯通(Roger Stone)週五清晨被聯邦調查局上門拘捕,被控虛假陳述及教唆證人說謊等7項控罪,白宮發言人表示斯通被起訴與特朗普無關。

聯邦調查局人員當地週五清晨到斯通位於佛羅里達州的住所將他拘捕,現年66歲的斯通曾是特朗普2015年宣布參選時競選團隊的早期成員,但數個月後就退出,不過仍然是特朗普的長期盟友。

斯通被指與維基解密2016年公開大批民主黨的內部電郵事件有關,但他多次公開否認,去年底他亦提出運用憲法第五修正案賦予的權利拒絕到國會作證。

不過負責調查通俄門的特別檢察官穆勒的團隊向3名特朗普競選團隊成員問話後,得出的答案卻不一樣。

有成員表示,斯通宣稱自己可以取得維基解密內部消息,於2016年夏天,斯通向競選團隊成員表示,維基解密或許有對希拉莉不利的情報。

至10月,斯通則表示維基解密即將公開很多消息,不久,希拉莉的競選主任大批電郵被公開,斯通亦收到競選團隊高層人員訊息,稱讚他做得好。

此外,斯通亦被揭發於Twitter向一個相信是俄羅斯情報機關的帳戶傳送訊息。

斯通被控以7項控罪,包括5項作虛假陳述以及教唆證人說謊等,他已多次否認自己和通俄有關。

