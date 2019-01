【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Mission Terrace區發生襲擊華裔的案件,華裔男事主步行回家途中,突然被兩個男人擊打頭部,令他一度失去知覺。

案發現場是Seneca Avenue夾Mission街,警方表示,週四晚9點15分左右,64歲男事主步行回家的時候,聽到後面有兩個男人用英文對話,然後兩個人突然用不知名的物件擊打事主的頭部,使他暈倒在地上。

警方表示,男事主醒過來之後,叫女兒報警。

警方說,事主沒有被搶劫,警察報告也沒有顯示案件是仇恨犯罪,未知匪徒為何打人。

兩名匪徒是非洲裔男人,仍然在逃,男事主的頭部擦傷以及被割傷,需要送院治療,沒有性命危險。

