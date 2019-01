華人創業家宣布科學培育松露首次成功（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

提到松露(Truffle),大家想到這是一個非常昂貴的進口食材,而松露在北美無法自然生長,由華人創辦的美國松露公司宣布,7年來利用科學培育松露首次收獲成功。

兩隻松露狗迫不及待要大顯身手,用它們訓練過的靈敏嗅覺,把長在地底的松露挖出來。

在採收的當天,北灣下了一場大暴雨,不僅讓松露狗更容易嗅出松露,也因為土質鬆軟利於挖掘,過了大約40分鐘,其中一隻松露狗Bella似乎嗅到了松露。

這時大家都圍在Bella身邊,看到Belle這麼信心滿滿,決定開挖。

時間一分一秒過去,但是還是挖不到松露,Bella也開始焦慮。

此時,果園的另一頭,另一隻邊境牧羊犬傳出了捷報,當然免不了一定要獎賞一番。

為了方便松露出土,用水浸潤,一顆手心大的黑松露就在眼前。

美國松露公司(American Turffle Company)創辦人張克平(Robert Chang)說:”你絕對可以挖到是不是,也不是絕對可以,因為過去大概三個禮拜,這兩隻狗每天都在這裡聞鬆露,所以說他們以經知道哪棵樹下面可能有東西。”

很多一提到Sonoma縣、Napa,想到的就是葡萄園,但其實也有一個松露果園,松露果園的主人希望本台不要透露果園的正確位置,也不要透露她的名字。

歐洲人將松露與魚子醬、鵝肝,並列”世界三大珍饈”,屬於高貴食材之一,特別是法國產的黑松露及義大利的白松露。

由於美國沒有產松露,這樣的高級食材都是從歐洲進口。

在美國有農夫30年前開始嘗試培育松露,但缺乏經驗及數據輔助,至今成功獲利者少之又少。

張克平說:”很多人都以為只要把樹種下去,等個幾年自動就會產生松露,其實並不是這樣子,樹只是一個種類,但怎麼樣去維護這棵樹,怎麼樣把最好的環境提供給松露,是每天要去做的。”

7年前由華裔張克平創辦的美國松露公司,在這裡幫熱愛松露的果園主人種下了第一棵松露,去年12月終於收成。

張克平說:”我們每年採取土壤的樣本,送去檢查,要把土壤保持種鬆露最好的土壤,然後它的酸鹼度其他各種養分,都要保持一定的程度。”

該公司出售以經接種松露的真菌樹木以及提供技術,如何培育松露,共同創辦人同時也是科學家的Paul Thomas會針對松露樹成長過程,進行科學分析,張克平用革命性突破來形容北美洲松露的收成。

張克平說:”對美洲的消費者來講,能夠有剛剛出土,馬上到餐廳的這種松露,這是另一種革命。”

目前美國絕大部分的松露是從歐洲過來的,從進口到餐廳便成佳餚,大概要花上5到7天時間,而松露的新鮮期有效期,也只有5天左右。

現在從出土到餐桌,只需要兩小時的時間,它的味道跟歐洲進口的松露有甚麼不同嗎?下集繼續報導。

