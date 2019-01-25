中半島推Carpool獎勵計畫 望舒緩塞車問題（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區的塞車問題越來越嚴重，在中半島San Mateo縣居住和工作的人士，如果多些與其他人Carpool共乘，就有機會得到禮物卡獎勵。

Julie Huang居住在Redwood Shores，在南舊金山上班，她加入了一個共乘計劃，她說在共乘過程中，她需要準時接送其他人，使她的生活更有規律，她也認識了一班好朋友。

Huang說：”使我更準時上班，早上生活有規律，我和共乘的朋友們談天，使我的早晨更有活力，更重要的是，我在保護環境。”

San Mateo縣和各市政府連同Commute.org和灣區空氣質素管理局，一起推行Carpool 2.0計劃，大家可以到Commute.org網站登記。

每十天有共乘的紀錄，就可以換取25元，有多種選擇的禮物卡，最多可以得到總值100元的禮物卡。

當局出錢推行這項計劃，希望更多人養成carpool的習慣，減少獨自開車。

灣區空氣質素管理局Lisa Fasano說：”越少汽車在道路上，越少廢氣排放到空氣裡，我們希望大家長期共乘，每半年共乘一天兩天並不足夠，如果大家每星期共乘兩天或更多，將有助減少汽車廢氣排放。”

大家如果想知道如何參加共乘計劃以及Carpool 2.0獎勵計劃，請上網commute.org查詢

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