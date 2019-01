中半島推Carpool獎勵計畫 望舒緩塞車問題（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區的塞車問題越來越嚴重,在中半島San Mateo縣居住和工作的人士,如果多些與其他人Carpool共乘,就有機會得到禮物卡獎勵。

Julie Huang居住在Redwood Shores,在南舊金山上班,她加入了一個共乘計劃,她說在共乘過程中,她需要準時接送其他人,使她的生活更有規律,她也認識了一班好朋友。

Huang說:”使我更準時上班,早上生活有規律,我和共乘的朋友們談天,使我的早晨更有活力,更重要的是,我在保護環境。”

San Mateo縣和各市政府連同Commute.org和灣區空氣質素管理局,一起推行Carpool 2.0計劃,大家可以到Commute.org網站登記。

每十天有共乘的紀錄,就可以換取25元,有多種選擇的禮物卡,最多可以得到總值100元的禮物卡。

當局出錢推行這項計劃,希望更多人養成carpool的習慣,減少獨自開車。

灣區空氣質素管理局Lisa Fasano說:”越少汽車在道路上,越少廢氣排放到空氣裡,我們希望大家長期共乘,每半年共乘一天兩天並不足夠,如果大家每星期共乘兩天或更多,將有助減少汽車廢氣排放。”

大家如果想知道如何參加共乘計劃以及Carpool 2.0獎勵計劃,請上網commute.org查詢

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。