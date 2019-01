【KTSF】

南灣聖荷西市一名高中教綀,涉嫌與未成年少女發生性行為被捕。

警方週四拘捕56歲疑犯Gregory Marshall,指他在2004至2005年間,在聖荷西Valley Christian高中任教時,涉嫌與至少兩名未成年少女在課室發生性行為,面臨24宗控罪。

