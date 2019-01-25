聖荷西通過方案幫助受停擺影響聯邦僱員（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聯邦政府局部停擺一個月有多，不少聯邦僱員被迫放薪假或無薪工作，聖荷西市議會一致通過兩個臨時緊急方案，以幫助聯邦僱員。

聖荷西市議會首先通過90日禁令，禁止業主逼遷受聯邦政府停擺而無錢交租的僱員，同時保障正在領取聯邦住屋券（federal housing voucher）的租客，如果聯邦政府在90日之前重新運作，禁令就會在聯邦政府重啟後的30日結束。

市議會另外通過為在聖荷西國際機場工作約500名受影響的聯邦僱員，提供零息率貸款，應付日常開支。

他們包括機場安檢人員、航空交通管理員以及海關人員，他們目前在無薪金下工作。

聖荷西市府撥出1,000萬元資金，由Tech Credit Union管理貸款，預料在下星期進行，糧食庫早幾日都捐了一批糧食給該班員工。

有人表示，這兩個方案對在聖荷西國際機場工作的聯邦僱員非常重要，尤其是機場安檢人員。

機場安檢人員Kathy Li說：”對很多年輕安檢員，這是第一份工，他們剛畢業，投身公共服務，成為聯邦僱員，每日執勤，即使停擺後沒有工資，仍要每天上班，該方案非常給力，因為立即給予援助，大約5,000元，幫到很大忙。”

機場發言人Rosemary Barnes說：”尤其幫到TSA人員，他們是機場前線人員，機場TSA人員佔多數，500人有400是聯邦僱員，我聽說他們欣慰有市府和社區的大力支援。”

空服員協會透露，在一些機場，有些無薪工作的TSA聯邦僱員被迫無家可歸。

空服員協會國際主席Sara Nelson說：”他們無薪工作，下班睡在自己車上，因為買不起汽油開車上班，所以在此留宿，我們今天不太安全。”

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