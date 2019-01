聖荷西通過方案幫助受停擺影響聯邦僱員（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聯邦政府局部停擺一個月有多,不少聯邦僱員被迫放薪假或無薪工作,聖荷西市議會一致通過兩個臨時緊急方案,以幫助聯邦僱員。

聖荷西市議會首先通過90日禁令,禁止業主逼遷受聯邦政府停擺而無錢交租的僱員,同時保障正在領取聯邦住屋券(federal housing voucher)的租客,如果聯邦政府在90日之前重新運作,禁令就會在聯邦政府重啟後的30日結束。

市議會另外通過為在聖荷西國際機場工作約500名受影響的聯邦僱員,提供零息率貸款,應付日常開支。

他們包括機場安檢人員、航空交通管理員以及海關人員,他們目前在無薪金下工作。

聖荷西市府撥出1,000萬元資金,由Tech Credit Union管理貸款,預料在下星期進行,糧食庫早幾日都捐了一批糧食給該班員工。

有人表示,這兩個方案對在聖荷西國際機場工作的聯邦僱員非常重要,尤其是機場安檢人員。

機場安檢人員Kathy Li說:”對很多年輕安檢員,這是第一份工,他們剛畢業,投身公共服務,成為聯邦僱員,每日執勤,即使停擺後沒有工資,仍要每天上班,該方案非常給力,因為立即給予援助,大約5,000元,幫到很大忙。”

機場發言人Rosemary Barnes說:”尤其幫到TSA人員,他們是機場前線人員,機場TSA人員佔多數,500人有400是聯邦僱員,我聽說他們欣慰有市府和社區的大力支援。”

空服員協會透露,在一些機場,有些無薪工作的TSA聯邦僱員被迫無家可歸。

空服員協會國際主席Sara Nelson說:”他們無薪工作,下班睡在自己車上,因為買不起汽油開車上班,所以在此留宿,我們今天不太安全。”

