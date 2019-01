聖荷西男子涉入屋盜竊案 逃走時遇車禍亡

【KTSF】

南灣聖荷西市一名男子懷疑涉及一宗入屋盜竊案,週四下午與同夥在逃避警方追捕時,其汽車與另一輛汽車相撞,男子當場死亡,駕車的同夥不顧而去。

警方是於中午12時55分左右接獲入屋盜竊舉報,地點在Corumba Court夾Vargas Drive。

警員到場後,看到一名疑犯步出一幢住屋的正門,然後登上一輛白色2005年寶馬525i系汽車。

警方估計該名疑犯及該輛汽車,可能涉及數小時前發生在區內的一宗入屋盜竊案。

疑犯看到警員後,登上寶馬汽車逃走,警員立即尾隨追逐,但駛至Meridian Avenue夾Coleman Road時,疑犯汽車成功擺脫警車。

警車沿著同一方向行駛,不久發現寶馬汽車與一輛2008年凌志SUV汽車相撞,寶馬汽車司機逃離現場。

駕駛凌志汽車的司機有受傷,沒有生命危險。

寶馬汽車有兩名乘客,其中一人送院後傷重不治,另一名17歲少年受傷留醫,將會被落案起訴入屋盜竊及企圖入屋盜竊罪,他是被警員目擊步離住屋的疑犯。

疑犯駕駛的汽車是失車,警員在車內發現多件失竊財物,寶馬汽車司機正被警方追緝。

