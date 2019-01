州府報告指PG&E無須為Tubbs山火負責

【KTSF 張麗月報導】

加州叢林部門Cal Fire發表調查報告指出,北灣Santa Rosa在2017年10月發生致命的Tubbs山火,太平洋煤電公司(PG&E)毋需負上責任。

根據Cal Fire調查報告指出,2017年發生的Tubbs山火屬於私人土地,有自己的供電系統,這場山火由私人電力系統造成,而不是由PG&E的設備引起,因此調查認定,PG&E毋需對這場山火負責。

Tubbs山火摧毀過千間房屋,以及令到Santa Rosa兩個社區不適宜居住。

Cal Fire又說,調查人員並無指明,引致這場山火與違反州政府法例或公眾資源法規有關。

不過州長紐森表示,今次調查將不會完全擺脫PG&E的財務責任,他估計PG&E面對300億元的山火訴訟中,約有一半是來自Tubbs山火。

