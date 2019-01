【KTSF 郭柟報導】

灣區一名贏過五面奧運金牌的華裔混血游泳運動員倪家駿(Nathan Adrian ),被診斷患上睾丸癌。

Adrian早前發推文表示,幸好發現得早,現時已開始接受治療,下星期會做手術,他打算康復後重新訓練,參加2020年東京奧運。

今年30歲的Adrian,畢業於柏克萊加大,去年9月剛結婚。

他最近在2016年里奧奧運分別於4乘100米自由式接力賽,以及4乘100米混合泳接力賽贏得兩面金牌。

