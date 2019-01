山景城兩女被非禮 警發照緝疑犯

【KTSF】

南灣山景城(Mountain View)本週有一名男子涉嫌猥褻兩名女子和在商店偷取香煙,警方呼籲民眾提供線索協助追緝。

警方消息指,週一早上9點半,一名34歲女子報案稱,她在Stevens Creek健步徑步行時,一名男子從後猥褻她。

警方表示,該名男子其後在健步徑向北逃跑。

至週二下午5點15分,同一名男子涉嫌在健步徑範圍猥褻另外一名女子。

同時,該名男子也涉嫌在El Comino Real 100號路段一間Walgreens商店偷取約值100元的香煙產品

警方形容疑犯是一名20多歲的非洲裔男子,身高約5呎6吋,最後現身頭戴帽、赤裸上身,穿黑長褲。

任何人有疑犯的線索,請和警方聯繫。

