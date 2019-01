全美房市逾半估值增長放緩 西雅圖跌幅最大

【KTSF 鄭麗娜報導】

房地產網站Zillow的報告顯示,去年12月全國最大的房屋市場中,有超過一半的市場,房屋估值增長速度放緩,其中西雅圖的房屋估值下降幅度最大。

在熱門房屋市場中,西雅圖的房屋估值從2017年12月的12.4%,降至2018年12月的5%。

聖荷西是今年Zillow最熱門住房市場榜首,強大的就業機會,與可負擔房屋相結合,為南灣市場帶來了動力,名單前十名有一半是有新興科技產業的南灣城市。

新建住房的價格普遍下降的情況,去年第四季度比第一季度更為普遍。

超過25%的新建房屋,在第四季度至少降價一次,高於第一季度的19%。

另外,買房者的收入是租房者的兩倍多,除了這個差距在擴大之外,買房者和已有房者的收入差距也在擴大。

在家居設計趨勢方面,由於鄉村風格、農舍退出潮流,根據Zillow2019年的設計趨勢,現代化和工業風格將成為新的趨勢,引領今年的潮流。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。