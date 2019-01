【KTSF】

夏威夷航空週四晚一架原定從紐約飛往夏威夷的班機,在飛行途中發生醫療事故,一名機艙人員突然死亡,班機隨後迫降至舊金山國際機場。

機上當時載有300名乘客,夏威夷航空告知乘客他們需要帶上行李,自行另找班機離開。

夏威夷航空表示,會向所有乘客退款。

