【KTSF 江良慧報導】

大家都知道炸雞不是健康食品,不過美國人都喜愛食油炸食物,根據疾病預防控制中心(CDC),在美國,每天有3分之1的美國人都在進食炸雞、炸魚或炸薯條,但有最新研究發現,食炸雞可能會增加提早死亡的風險。

研究發現,更年期後的年長女性,如果每星期進食至少一份炸雞,比起不吃炸雞的人,提早死亡的風險高達13%。

不吃炸雞但吃炸魚,也同樣有危險,研究指出,那些每星期都吃炸魚的更年期後婦女,死亡風險比不吃的多7%。

科學家表示,雖然還要做進一步的研究,但就認為,不要進食太多油炸食物總是有益健康。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。