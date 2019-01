【KTSF】

原子科學家期刊的科學家把代表世界滅亡的末日之鐘,維持在距離午夜兩分鐘,科學家表示,核武和氣候變化兩種現存風險,繼續令全球迫近滅亡。

科學家表示,雖然末日之鐘時間保持不變,但情況令人憂慮的程度,仍然等同冷戰最危險時期。

距離午夜前兩分鐘,是自從1953年,美國和當時的蘇聯開始測試氫氣彈以來,最接近末日的時間。

科學家表示,擔心美俄關係惡化、美國退出伊朗核協議,和碳排放量在經過一段穩定期後又再度攀升。

