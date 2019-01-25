流感高峰中國內地多處疫苗供應不足

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流感高峰期，無論香港或中國內地的醫院，均一樣迫爆，雖然很多地方都傳出疫苗供應不足，不過中國國家衛健委強調供需平衡，但不排除部份接種點暫時缺貨。

每年到了流感高峰期，北京這間兒科醫院都會變成戰場，接待護士忙得不可開交，家長小朋友等叫號等到坐在地上，有家長指自己提前上網掛號，所以等了一個多小時就可以看醫生，但在現場掛號的就沒那麼幸運。

國家衛健委表示，這個冬季的流感個案已經比去年減少，增長亦已漸趨平穩，相信隨著新年放假，小孩不用上學，會再減少傳染機會。

內地流感疫苗早前供應緊張，北京亦一針難求，衛健委指除了是因為疫苗企業長春長生出事後全面停產外，亦因為外國遲了兩個月才供應疫苗試劑。

早前廣州有5名小朋友因為流感上腦，而出現壞死性腦炎，導致長期昏迷，衛健委指流感病毒一向都有機會攻擊神經系統，並不存在病毒出現變種問題。

衛健委表示當局重視兒科醫療服務，直至去年年底，全國有154,000名兒科醫生，比2015年的12萬已經增加了不少。

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