流感高峰中國內地多處疫苗供應不足

【i-CABLE】

流感高峰期,無論香港或中國內地的醫院,均一樣迫爆,雖然很多地方都傳出疫苗供應不足,不過中國國家衛健委強調供需平衡,但不排除部份接種點暫時缺貨。

每年到了流感高峰期,北京這間兒科醫院都會變成戰場,接待護士忙得不可開交,家長小朋友等叫號等到坐在地上,有家長指自己提前上網掛號,所以等了一個多小時就可以看醫生,但在現場掛號的就沒那麼幸運。

國家衛健委表示,這個冬季的流感個案已經比去年減少,增長亦已漸趨平穩,相信隨著新年放假,小孩不用上學,會再減少傳染機會。

內地流感疫苗早前供應緊張,北京亦一針難求,衛健委指除了是因為疫苗企業長春長生出事後全面停產外,亦因為外國遲了兩個月才供應疫苗試劑。

早前廣州有5名小朋友因為流感上腦,而出現壞死性腦炎,導致長期昏迷,衛健委指流感病毒一向都有機會攻擊神經系統,並不存在病毒出現變種問題。

衛健委表示當局重視兒科醫療服務,直至去年年底,全國有154,000名兒科醫生,比2015年的12萬已經增加了不少。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。