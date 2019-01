中國多省爆發非洲豬瘟 當局開始問責

【i-CABLE】

非洲豬瘟疫情持續,中國20多個省市都爆發疫情,當局開始問責,揭發規模最大的兩個豬場,分別在黑龍江及江蘇涉及瞞報及防控不力。

中國內地兩個大型養豬場最近被農業部通報,故意瞞報非洲豬瘟疫情,它們分別是黑龍江亞歐牧業有限公司,以及江蘇的浙江加華種豬有限公司。

其中黑龍江亞歐牧業有限公司,在綏化市擁有73,000多隻豬的豬場,被指去年11月中便出現疑似非洲豬瘟疫情,源頭懷疑是載過有問題母豬的運輸車,未經嚴格消毒後就使用,把病毒帶入豬場。

到了22日,豬場產房中有4隻小豬死亡,其後豬隻死亡數量不斷增加,但工作人員仍然以為是普通豬瘟,到了12月10日,更為每批一至兩千隻豬,用同一個針頭注射豬瘟疫苗,結果疫情暴發式擴散。

直到29日,豬場終於通報疫情,經當地動物疫病預防控制中心確診後,已經有3,700隻豬死亡。

另外,它亦被指雖然有7萬多隻豬,但只有一名駐場獸醫,而即使技術人員向管理層反映防疫意見,經常得不到管理層認可。

至於在江蘇泗陽縣兩個豬場,擁有近69,000隻豬的浙江加華種豬有限公司,就被指於去年12月初,已經有豬隻異常死亡,經過檢測,確認是非洲豬瘟病毒呈陽性反應,但仍然沒有向部門報告,甚至私自篡改數據,到1月中被揭發時,已有1,300多隻豬死亡。

另外,兩間公司亦被指多次對外銷售未經檢疫母豬,黑龍江豬場賣出578隻母豬,賺取81萬元。

江蘇豬場亦賣出數百隻母豬,官方已經向兩間公司的涉事豬場撲殺了14萬多隻豬,而由於它們涉嫌違法,農業部決定不會對撲殺的豬隻給予補貼。

而除了黑龍江及江蘇,率先爆發非洲豬瘟的遼寧省,轄下包括瀋陽及鞍山市等,多個地方政府部門人員被指故意瞞報疫情,以及監測排查出現漏洞,造成疫情擴散蔓延。

目前9市共181人已被黨內嚴重警告,以及記過問責,其中10人被刑事拘留或立案偵查,另外安徽省轄下三市,亦有十四人被撤職、記過等問責處理,湖南省常德市亦有28人被問責。

