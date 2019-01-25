中國多省爆發非洲豬瘟 當局開始問責

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非洲豬瘟疫情持續，中國20多個省市都爆發疫情，當局開始問責，揭發規模最大的兩個豬場，分別在黑龍江及江蘇涉及瞞報及防控不力。

中國內地兩個大型養豬場最近被農業部通報，故意瞞報非洲豬瘟疫情，它們分別是黑龍江亞歐牧業有限公司，以及江蘇的浙江加華種豬有限公司。

其中黑龍江亞歐牧業有限公司，在綏化市擁有73,000多隻豬的豬場，被指去年11月中便出現疑似非洲豬瘟疫情，源頭懷疑是載過有問題母豬的運輸車，未經嚴格消毒後就使用，把病毒帶入豬場。

到了22日，豬場產房中有4隻小豬死亡，其後豬隻死亡數量不斷增加，但工作人員仍然以為是普通豬瘟，到了12月10日，更為每批一至兩千隻豬，用同一個針頭注射豬瘟疫苗，結果疫情暴發式擴散。

直到29日，豬場終於通報疫情，經當地動物疫病預防控制中心確診後，已經有3,700隻豬死亡。

另外，它亦被指雖然有7萬多隻豬，但只有一名駐場獸醫，而即使技術人員向管理層反映防疫意見，經常得不到管理層認可。

至於在江蘇泗陽縣兩個豬場，擁有近69,000隻豬的浙江加華種豬有限公司，就被指於去年12月初，已經有豬隻異常死亡，經過檢測，確認是非洲豬瘟病毒呈陽性反應，但仍然沒有向部門報告，甚至私自篡改數據，到1月中被揭發時，已有1,300多隻豬死亡。

另外，兩間公司亦被指多次對外銷售未經檢疫母豬，黑龍江豬場賣出578隻母豬，賺取81萬元。

江蘇豬場亦賣出數百隻母豬，官方已經向兩間公司的涉事豬場撲殺了14萬多隻豬，而由於它們涉嫌違法，農業部決定不會對撲殺的豬隻給予補貼。

而除了黑龍江及江蘇，率先爆發非洲豬瘟的遼寧省，轄下包括瀋陽及鞍山市等，多個地方政府部門人員被指故意瞞報疫情，以及監測排查出現漏洞，造成疫情擴散蔓延。

目前9市共181人已被黨內嚴重警告，以及記過問責，其中10人被刑事拘留或立案偵查，另外安徽省轄下三市，亦有十四人被撤職、記過等問責處理，湖南省常德市亦有28人被問責。

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