灣區緬甸餐館被指剋扣工資 需支付400多萬欠薪罰款

【KTSF 吳宇斌報導】

在灣區目前有5家分店的Rangoon Ruby和Burmese Ruby緬甸料理餐館,去年被加州勞工專員辦公室票控,需要支付496萬元的欠薪和罰款,勞工專員辦公室公布,雙方達成和解協議的細節。

這家緬甸連鎖餐館會在今年內,向380名員工支付約400萬元,其中要向89名廚房員工,平均每人支付約35,000元,其他員工則每人平均可獲得約2,600元。

餐館老闆週四發表聲明表示,和解協議是一種妥協,是在不承認任何責任情況下達成,餐館支持勞工專員辦公室,為所有餐飲業員工爭取合理薪金。

餐館已經在兩週前向員工支付了40萬元欠薪,在今年8月和12月前,分別需支付180萬元,當中包括支付給州府的民事罰款。

