【i-CABLE】

美國兩艘軍艦駛經台灣海峽。

美國太平洋艦隊表示,驅逐艦麥坎貝爾號與補給艦華特迪爾號,屬例行通過台灣海峽,行動符合國際法,展示出美國對捍衛自由開放的印度太平洋的承諾,美國海軍將繼續在國際法允許的地方執行任務。

台灣的國防部表示,兩艘美國軍艦目前正由南向北航行,軍方全程監控。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。